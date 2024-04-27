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Стоит ли в панике бежать к ветеринару: о чем говорит кошачий храп во время сна

Ветеринары рассказали, о чем говорит кошачий храп

1:24
Зоосфера » Кошки

Как и люди, кошки также способны храпеть. Храп у кошек может быть вызван различными причинами, включая лишний вес, старение, генетические факторы и проблемы с дыхательной системой. Давайте разберемся в деталях, что может стать причиной храпа у наших мурлыкающих друзей.

Ветеринары рассказали, о чем говорит кошачий храп
Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Лишний вес

Избыточный вес является одной из главных причин храпа у кошек. Накопление жира в области шеи и груди может осложнить дыхание и вызвать храп. Этот фактор особенно важен для пород, склонных к увеличению веса, таких как британская короткошерстная и мейн-кун.

Возраст

С возрастом у кошек могут развиваться различные заболевания, такие как артрит или сердечные проблемы, что также может привести к затруднениям в дыхании и, как следствие, к храпу.

Генетика

Некоторые породы кошек генетически предрасположены к храпу. Например, у персидских кошек из-за особенностей строения черепа могут возникать проблемы с дыханием.

Заболевания

Храп у кошек может быть также вызван проблемами с дыхательными путями, включая инфекции или аллергии.

Таким образом, разные факторы могут спровоцировать храп у кошек, и понимание этих причин поможет вам лучше заботиться о здоровье вашего пушистого друга.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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