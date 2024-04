Роль Центрального банка в формировании финансовой политики государства

Центральный банк — важнейший институт в каждой стране, ответственный за регулирование денежного оборота и обеспечение стабильности экономики. На протяжении истории человечества, с момента зарождения общества и развития первобытных форм экономики, роль Центрального банка стала ключевой в организации финансовых отношений.

Фото: commons.wikimedia.org by Avij is licensed under public_domain