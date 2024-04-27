Врач Елена Малышева: курица, индейка и кукурузные отруби — это продукты, благодаря которым вырабатывается гормон счастья

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале рассказала, что курица, индейка и кукурузные отруби — это продукты для счастья.
Иммунолог Андрей Продеус сообщил, что мясо птицы содержит много триптофана, являющегося предшественником серотонина — гормона счастья. По словам врачей, 95% серотонина производится в кишечнике.
"Курица и индейка богаты триптофаном, из него хорошо делается серотонин. А отруби помогают кишечнику и нашей микробиоте вырабатывать серотонин,” — заявил Продеус.
Врач-офтальмолог Михаил Коновалов напомнил, что выработке серотонина способствуют и занятия спортом. Даже самые простые аэробные упражнения стимулируют серотониновую активность.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.