Инструктор по йоге объяснила, в чем польза асаны "собака мордой вниз"

Инструктор по хатха-йоге Александра Чуркина объяснила, почему полезно выполнять асану "собака мордой вниз".
Она помогает улучшить кровоснабжение головного мозга за счет притока крови к голове, стимулирует работу пищеварительного тракта, а также вытягивает заднюю поверхность бедра и улучшает подвижность плечевого пояса.
Также инструктор в беседе с "СЭ" отметила, что во время выполнения этой асаны успокаивается разум.
Противопоказания к упражнению: травмы запястий, плеч, локтей; головокружения и головные боли. Также асану нельзя выполнять в первом и третьем триместрах беременности.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.