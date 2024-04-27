Инструктор по йоге объяснила, в чем польза асаны "собака мордой вниз"

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Инструктор по хатха-йоге Александра Чуркина объяснила, почему полезно выполнять асану "собака мордой вниз".

Фото: npgallery.nps.gov by Mary O'Neill is licensed under Creative Commons CC0 License

Она помогает улучшить кровоснабжение головного мозга за счет притока крови к голове, стимулирует работу пищеварительного тракта, а также вытягивает заднюю поверхность бедра и улучшает подвижность плечевого пояса.

Также инструктор в беседе с "СЭ" отметила, что во время выполнения этой асаны успокаивается разум.

Противопоказания к упражнению: травмы запястий, плеч, локтей; головокружения и головные боли. Также асану нельзя выполнять в первом и третьем триместрах беременности.