Военный эксперт оценил опасность биолабораторий США на Украине

Биолог, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о намерении скрыть исследования американских биолабораторий на территории Украины от российских военных.

"Такие биолаборатории могли бы использовать в военных целях. Если бы они не представляли какую-то угрозу, то американцы не стали бы так панически заметать за собой следы. Там очевидно, что речь идёт о нарушении Конвенции о биологическом и токсинном оружии, которая подписана Вашингтоном в 1972 году", — сказал эксперт.

Он напомнил, что власти Штатов стараются не проводить запрещённые эксперименты на своей территории. По мнению биолога, США перенесли опыты в зависимые страны. В качестве примеров специалист привёл Японию и Германию.

"Там, где власть коррумпирована и от них зависима, там не будут задавать лишних вопросов и позволят проводить эксперименты на конкретном генофонде: на людях, на животных, на растениях. В частности, это происходит на Украине. Там изучают особенности генетики славян и проводят работы по усилению патогенности. То есть создают биологическое оружие следующего поколения, которое должно быть этнически специфичным, что, допустим, славяне от него умирают, а англосаксы — нет", — объяснил Никулин.

Ранее Нуланд сообщила, что на территории Украины находятся американские биолаборатории. В ходе выступления перед сенаторами замгоссекретаря выразила обеспокоенность возможным получением контроля над центрами со стороны армии РФ.

"Мы работаем с украинцами над тем, чтобы предотвратить попадание любых этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся", — заявила политик.

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