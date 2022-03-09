Нуланд: да, Вашингтон помогает украинцам "прятать концы" по биолабораториям

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила, что Вашингтон помогает Украине прятать материалы по биолабораториям, чтобы они не попали к российским военным.

"На Украине есть биологические исследовательские объекты, которые, по сути, нас сейчас очень беспокоят…Российские войска, возможно, стремятся получить над ними контроль, — заявила Нуланд, выступая перед Комитетом по международным отношениям Сената. — Мы работаем с украинцами над тем, чтобы предотвратить попадание любых этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся".

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило об имеющихся доказательствах того, что в лабораториях, принадлежащих фактически США, но расположенных на Украине разрабатывалось биологическое оружие. И, поданным российских военных сейчас "опасные материалы" спешно уничтожаются". В том числе высокопатогенные бактериальные и вирусные агенты.

В то время как Москва выразила озабоченность по поводу исследований, проводившихся в украино-американских биолабораториях, Нуланд, похоже, упреждающе обвиняет Россию в любом потенциальном выпуске опасных материалов на фоне продолжающейся спецоперации. По её словам, если на Украине произойдет химический или биологический "инцидент” или "атака”, то виновником будет Россия.

Сам Киев отрицает, что разрабатывал биологическое оружие, в то время как Пентагон ранее настаивал на том, что "спекуляции о его возможном участии в таких программах в бывших советских государствах были частью российской дезинформации".

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