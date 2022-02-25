Участники акции в поддержку Украины избили российского дипломата в Литве

Обстоятельства избиения российского дипломата выясняют правоохранители в Литве.

Инцидент произошёл у здания посольства РФ в Вильнюсе. Там дипломата избили участники акции в поддержку Украины.

"Такое происшествие имело место. Подробнее прокомментировать инцидент не можем, так как ведется следствие", - сообщили ТАСС в российском посольстве в Литве.

В настоящее время один подозреваемый в избиении сотрудника дипмиссии задержан.

Ранее РФ признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Затем 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о проведении на Украине специальной военной операции в связи с обострением обстановки в Донбассе. Целью операции является демилитаризация Украины. Объекты её военной инфраструктуры, ПВО и авиацию планируется вывести из строя.

В связи с проведением российской спецоперации на Украине объявили о введении военного положения. Кроме того, в Киеве заявили о разрыве дипломатических отношений с Москвой.

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