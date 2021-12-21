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В Белоруссии расследуют дело о нападении на дипломатов РБ в Лондоне

Мир

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту нападения на дипломатов республики в Лондоне.

В Белоруссии расследуют дело о нападении на дипломатов РБ в Лондоне

Как сообщает пресс-служба ведомства, дело завели по статье "Насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности".

Инцидент произошёл вечером 19 декабря у здания посольства Белоруссии в Лондоне. Там подверглись нападению трое дипломатов.

Как сообщалось ранее, в результате происшествия одному из сотрудников дипмиссии сломали нос и выбили зуб. Также врачи диагностировали у него сотрясение мозга. Кроме того, нападавшие повредили фасад посольства Белоруссии.

По информации белорусского МИД, британские полицейские задержали некоторых участников нападения на дипломатов. По предварительным данным, это члены радикальной эмигрантской группировки "Надзея".

В белорусском СКР полагают, что мотивом нападения стала "месть за выполнение дипломатами своих служебных обязанностей".

В связи с инцидентом МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Великобритании, которому был заявлен решительный протест и требование провести тщательное расследование нападения.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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