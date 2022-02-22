В Киеве решение РФ по ЛДНР назвали признанием в агрессии против Украины

Признание российскими властями независимости ДНР и ЛНР является признанием Москвы в агрессии против Киева, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

"Кремль признал не самопровозглашённые "ДНР/ЛНР", Кремль признал собственную агрессию против Украины", — написал министр в Twitter.

Резников подчеркнул, что в Киеве сохраняют "уверенность и спокойствие" в связи с решением Москвы. Глава Минобороны заявил также о готовности и способности Украины защитить свой суверенитет.

По мнению Резникова, мировое сообщество должно отреагировать на признание российскими властями самопровозглашённых республик.

"Мир не может молчать. Санкции? Еще один кирпич в стене? Новая Берлинская стена?" — написал министр.

Накануне, 21 февраля, президентом РФ Владимиром Путиным подписаны указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также соглашения о дружбе и сотрудничестве с ними.

Во вторник, 22 февраля, депутаты Госдумы рассмотрят вопрос о ратификации договоров с ДНР и ЛНР.

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