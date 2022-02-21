Путин, Пушилин и Пасечник подписали договоры о дружбе

Президент России Владимир Путин, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и лидер Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи.

Уточняется, что после церемонии Путин пригласил глав ДНР и ЛНР на переговоры. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее российский лидер во время обращения к нации заявил, что признаёт самопровозглашённые Донецкую и Луганскую Народные Республики независимыми. Путин также обратился к Федеральному собранию и попросил поддержать решение о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

Позже вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что обе палаты парламента России уже завтра закрепят это решение президента.

Сегодня днём Пушилин и Пасечник сами обратились к российскому лидеру с просьбой признать ДНР и ЛНР как демократические и правовые государства.

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