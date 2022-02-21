Зеленский созвал экстренное заседание СНБО из-за ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны, сообщает издание "Украинская правда".

Мероприятия началось в 21:00 по Москве.

В последние дни ситуация в Донбассе обострилась до того, что там начались открытые боевые действия. Украинские военные обстреливают территории Донецкой и Луганской Народных Республик из разных орудий. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали граждан эвакуироваться в приграничные регионы РФ, где созданы все условия для приёма беженцев, а также обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик.

В понедельник, 21 февраля российский лидер созвал внеочередное заседание Совета безопасности РФ, на котором обсуждался вопрос о признании ДНР и ЛНР. Члены Совбеза единогласно поддержали эту инициативу. Путин пообещал огласить своё решение до конца дня.

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