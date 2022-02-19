EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Трасс пригрозила страшно наказать Россию в случае "вторжения"

Мир

Согласно заявлению главы МИД Великобритании Лиз Трасс, в случае эскалации на Украине наказание для РФ будет суровым.

Трасс пригрозила страшно наказать Россию в случае "вторжения"

В первую очередь в случае "агрессии РФ" по отношению к Украине пострадают российские олигархи.

"Мы остановим возможность для олигархов перемещать свои капиталы, мы запретим им поездки. Мы усложним доступ российским компаниям на наш рынок капитала и сделаем сложнее для России доступ к рынку суверенных долгов", — пригрозила Трасс во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Британия сделает всё возможное, чтобы Россия дорого заплатила за нападение на Украину, если оно произойдёт, подчеркнула Трасс.

Ранее спикер Еврокомиссии Петер Стано в разговоре с "Газетой.Ru" сообщил, что ЕС готов наказать Россию новыми санкциями, если сочтёт ей нарушителем международного права. Но пока, по его словам, РФ ещё "не совершила ничего такого", за что её нужно было бы наказывать санкциями, поскольку российские войска до сих пор находятся на территории своей страны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Лиз Трасс не сдаётся, решила позорится до конца!
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина донбасс мид великобритании
Новости
Трасс пригрозила страшно наказать Россию в случае "вторжения"
Александр Галлямов про третье место на ОИ: "Это "ура, бронза!""
Глава МИД Украины Кулеба: ВСУ не обстреливали территорию России
Бербок считает происходящее в Донбассе "инсценировкой"
Семейный врач развеял миф о вреде фитиновой кислоты в орехах и крупах
"Бездушный циник": Захарова - Зеленскому после его слов об обстрелах в Донбассе
Задержанный агент Украины рассказал о кровавых планах Киева
Зеленский: "необходимо немедленно ввести санкции против России"
Зеленский о Путине: не знаю, что он хочет, поэтому предлагаю встретиться
Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия
Популярное
Бывший СССР
Счёт идёт на часы: зачем предпринята эвакуация из Донбасса

Для оценке того, что происходит в связи с масштабной эвакуацией населения из республик Донбасса, надо вспомнить слова Путина, сказанные им два дня назад.  

Счёт идёт на часы: зачем предпринята эвакуация из Донбасса
Путин провёл оперативное совещание с Совбезом по поводу Украины
Политика. Новости и аналитика
Путин провёл оперативное совещание с Совбезом по поводу Украины
Новости спорта
Психиатр Фомин объяснил истерику Трусовой после выступления на ОИ-2022
Общество
Перепалка беженцев из ДНР и вывозившего их водителя попала в Сеть
Любовь Степушова Счёт идёт на часы: зачем предпринята эвакуация из Донбасса Любовь Степушова Дмитрий Соколов Какие земные цивилизации являются потомками пришельцев со звёзд Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Нестандартные способы лечения депрессии: импланты и шокотерапия Ирина Шлионская
Новости спорта
Рудковская: Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде
Политика. Новости и аналитика
Носович объяснил, к чему в итоге свелись встречи Путина и Лукашенко
В США назвали причины, по которым Китай не станет помогать РФ со "вторжением"
Мир. Новости мира
В США назвали причины, по которым Китай не станет помогать РФ со "вторжением"
Последние материалы
Александр Галлямов про третье место на ОИ: "Это "ура, бронза!""
Глава МИД Украины Кулеба: ВСУ не обстреливали территорию России
Бербок считает происходящее в Донбассе "инсценировкой"
Семейный врач развеял миф о вреде фитиновой кислоты в орехах и крупах
"Бездушный циник": Захарова - Зеленскому после его слов об обстрелах в Донбассе
Задержанный агент Украины рассказал о кровавых планах Киева
Зеленский: "необходимо немедленно ввести санкции против России"
Зеленский о Путине: не знаю, что он хочет, поэтому предлагаю встретиться
Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия
Зеленский о Донбассе: "мы не реагируем на провокации"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников