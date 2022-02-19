Трасс пригрозила страшно наказать Россию в случае "вторжения"

Согласно заявлению главы МИД Великобритании Лиз Трасс, в случае эскалации на Украине наказание для РФ будет суровым.

В первую очередь в случае "агрессии РФ" по отношению к Украине пострадают российские олигархи.

"Мы остановим возможность для олигархов перемещать свои капиталы, мы запретим им поездки. Мы усложним доступ российским компаниям на наш рынок капитала и сделаем сложнее для России доступ к рынку суверенных долгов", — пригрозила Трасс во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Британия сделает всё возможное, чтобы Россия дорого заплатила за нападение на Украину, если оно произойдёт, подчеркнула Трасс.

Ранее спикер Еврокомиссии Петер Стано в разговоре с "Газетой.Ru" сообщил, что ЕС готов наказать Россию новыми санкциями, если сочтёт ей нарушителем международного права. Но пока, по его словам, РФ ещё "не совершила ничего такого", за что её нужно было бы наказывать санкциями, поскольку российские войска до сих пор находятся на территории своей страны.

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