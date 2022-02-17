Глава МИД Британии не поверила в обострение обстановки в Донбассе

Глава МИД Британии Лиз Трасс не поверила сообщениям ДНР и ЛНР об активизации военной активности ВСУ в Донбассе.

"Сообщения о якобы ненормальной военной активности Украины на Донбассе являются вопиющей попыткой российского правительства сфабриковать предлоги для вторжения", — написала министр в Twitter.

Трасс выразила обеспокоенность сообщениями об увеличении сил РФ на границе с Украиной на 7000 военных.

"Великобритания призывает Россию отвести свои войска — ещё есть время для дипломатии и деэскалации", — заявила глава британского МИД.

Ранее ДНР и ЛНР сообщили о резком обострении ситуации на линии боевого соприкосновения в Донбассе. В обеих самопровозглашённых республиках заявили об обстрелах украинскими военными населённых пунктов из миномётов и гранатомётов. При этом в ДНР были вынуждены открыть ответный огонь.

В ДНР и ЛНР назвали произошедшее попытками ВСУ развязать активные боевые действия.

Информация о пострадавших и повреждении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов в Донбассе уточняется.

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