Генерал ВСУ: РФ может молниеносно захватить Киев даже без вторжения на Украину

По мнению экс-заместителя командующего Силами спецопераций ВСУ генерала Сергея Кривоноса, при желании российские военные легко могут захватить Киев, причём сделают это молниеносно и даже без вторжения на Украину.

Как рассказал Кривонос в разговоре с каналом "Апостроф", российские военные мастерски осуществляют оперативную переброску сил. Он напомнил, как филигранно и быстро они это делали, высадив свой передовой эшелон в Казахстане.

"Практически идеально, как военные они сделали классно. Они это тренируют, они знают свои манёвры, они знают, то вокруг Киева семь аэродромов, на которые непосредственно могут быть высажены передовые отряды на вертолётах", — восхитился российскими военными Кривонос.

Он добавил, что расстояние от российско-украинской границы до Киева можно преодолеть всего за 40 минут, причём сделать это незаметно для украинцев, так как российские самолёты останутся невидимыми для украинских ПВО. А в это время другие силы РФ займутся зенитно-ракетными комплексами около Киева.

Украинский генерал подчеркнул, что российские военные хорошо обучены, прекрасно знают своё дело, поэтому не нужно их недооценивать.

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