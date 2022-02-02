Генерал ВСУ Кривонос сообщил, что украинская армия терпит катастрофу

Генерал Вооружённых сил Украины, первый замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос рассказал о больших проблемах в украинской армии, связанных с катастрофической нехваткой личного состава.

"Во время войны каждый воин — на вес золота, но государство этим не дорожит", — сказал Кривонос.

Генерал сообщил о полном несоответствии официальных данных и реального положения в армии Украины.

"Мы же понимаем, что укомплектованность наших частей не соответствует заявленным цифрам и они, дай бог, если на уровне 50-60%", — сообщил Кривонос на телеканале "Апостроф".

Он добавил, что, согласно официальным данным, количество военнослужащих в украинской армии увеличилось с 210 до 250 тысяч человек, а на самом деле ряды ВСУ уменьшились на 130 тысяч человек, которые уволились.

Он пояснил, что военноначальники вынуждены уменьшать штатное количество солдат, чтобы продемонстрировать укомплектованность армии.

"Вместо 100 человек они проводят, что необходимая численность — 60. Тогда эта цифра уже является стопроцентной", — сказал генерал.

По его словам, люди увольняются из армии из-за неопределённости и неясной военной обстановки. Военные не понимают, что их ждёт дальше, а состояние армии сегодня напоминает ситуацию "страшных 90-х".

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