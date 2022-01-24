Политолог Савинов рассказал, почему не будет войны между РФ и Украиной

Украина не потянет войну с Россией, так как сильно уступает ей в военных аспектах. Такое мнение выразил политолог Виктор Савинов.

В эфире телеканала Politeka он отметил, что войны между странами быть не может. По его словам, украинский флот и авиация сегодня находятся в плачевном состоянии. Он подчеркнул: самое грозное оружие военно-морских сил Украины — 20-миллиметровая пушка, однако против российской ракеты "Калибр" эта техника не сработает.

"Это не война", — пояснил эксперт.

Кроме того, политолог напомнил, что на Украине сегодня есть около 80 самолётов, которые действительно готовы к боевым операциям. При этом все они не выше четвёртого поколения.

"У РФ есть самолёты пятого поколения, стратегические ядерные бомбардировщики, против которых у Украины нет средств поражения", — заключил Савинов.

В последнее время Запад регулярно обвиняет Россию в "подготовке вторжения на Украину". Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опровергает эту информацию.

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