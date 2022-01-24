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Автор Владимир Васютченко

НАТО направит в Восточную Европу дополнительные корабли и самолёты из-за Украины

Мир

Дополнительные корабли и истребители НАТО решено направить в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг Украины.

НАТО направит в Восточную Европу дополнительные корабли и самолёты из-за Украины

"Союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и истребители для развертывания НАТО в Восточной Европе,… поскольку Россия продолжает наращивать свою военную мощь в Украине и вокруг неё", — говорится в сообщении альянса.

В НАТО уточнили, что в Балтийское море направляется датский фрегат. Кроме того, Дания предполагает послать четыре истребителя F-16 в Литву.

Франция заявила о готовности направить своих военных в Румынию. Нидерланды планируют послать два истребителя F-35 в Болгарию. Возможность отправки туда своих самолётов рассматривает Испания. Также сообщается, что испанские корабли присоединятся к ВМС НАТО. США также может увеличить свое военное присутствие в восточной части альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал страны, решившие предоставить допсилы альянсу, и заявил о его готовности реагировать на любое ухудшение обстановки в сфере безопасности.

"НАТО будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты и защиты всех союзников, в том числе путем укрепления восточной части альянса", — подчеркнул Столтенберг.

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Война с НАТО близко и придёт с Украины?
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато украина йенс столтенберг
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