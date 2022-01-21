Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил приглашение президента США Джо Байдена в ближайшие сроки обсудить украинский кризис, сообщает Der Spiegel.
Причина — якобы в плотном графике визитов канцлера, включая поездку в Мадрид, а также из-за непростого положения с пандемией в Германии.
Представитель правительства отказался комментировать газете сообщение.
Обе стороны выразили надежду теперь организовать встречу к середине февраля.
Берлин отказывается поставлять Украине вооружение на фоне активности в этом вопросе других членов НАТО. Официальный представитель правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что поставки летального оружия в воюющие страны запрещены законом ФРГ.
Как сообщает Politico, госдепартамент США одобрил просьбу Эстонии, Литвы и Латвии о передаче части имеющегося у них оружия американского производства Украине.
Противотанковое оружие поставляется из Великобритании, беспилотники - из Турции. В ближайшие дни администрация президента США Джо Байдена также начнет процесс поставки на Украину противотанковых ракет, боеприпасов и другого оборудования на сумму $200 млн, добавил источник издания.
Германия и США расходятся во мнении о санкциях против РФ в случае "вторжения" на Украину.
Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила: "Мы не должны втягивать [Северный поток -2] в этот конфликт".
В Кремле неоднократно подчеркивали, что у России нет "агрессивных планов" по отношению к другим странам.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Если переговоры России и США по гарантиям безопасности не увенчаются успехом, и две ядерные державы решат всё-таки начать военные действия, пострадают от этого больше всего не они сами.