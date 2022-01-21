Шольц не захотел встречаться с Байденом для обсуждения Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил приглашение президента США Джо Байдена в ближайшие сроки обсудить украинский кризис, сообщает Der Spiegel.

Причина — якобы в плотном графике визитов канцлера, включая поездку в Мадрид, а также из-за непростого положения с пандемией в Германии.

Представитель правительства отказался комментировать газете сообщение.

Обе стороны выразили надежду теперь организовать встречу к середине февраля.

Берлин отказывается поставлять Украине вооружение на фоне активности в этом вопросе других членов НАТО. Официальный представитель правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что поставки летального оружия в воюющие страны запрещены законом ФРГ.

Как сообщает Politico, госдепартамент США одобрил просьбу Эстонии, Литвы и Латвии о передаче части имеющегося у них оружия американского производства Украине.

Противотанковое оружие поставляется из Великобритании, беспилотники - из Турции. В ближайшие дни администрация президента США Джо Байдена также начнет процесс поставки на Украину противотанковых ракет, боеприпасов и другого оборудования на сумму $200 млн, добавил источник издания.

Германия и США расходятся во мнении о санкциях против РФ в случае "вторжения" на Украину.

Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила: "Мы не должны втягивать [Северный поток -2] в этот конфликт".

В Кремле неоднократно подчеркивали, что у России нет "агрессивных планов" по отношению к другим странам.