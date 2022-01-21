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Автор Ольга Лебедева

Разрушит ли украинский кризис российскую экономику?

Экономика

Западные СМИ в унисон с официальными лицами США, пугающие мир "неизбежным российским вторжением на Украину, буквально взахлёб обсуждают "обещанные Москве суровые санкции".

Разрушит ли украинский кризис российскую экономику?

Как эта "истерия" (по меткому выражению российского посольства в Вашингтоне) может "выплеснуться в реальность", попытался разобраться RT.

Что обещают и чем грозят

Вашингтон и его союзники пообещали "серьёзные последствия”, если Россия предпримет военные действия против Украины, включая санкции против ведущих банков страны, запрет на торговлю государственным долгом, возможное, но маловероятное отключение от глобальной межбанковской платёжной системы SWIFT, эмбарго на технологию чипов США и последствия для газопровода "Северный поток-2".

Что думают в России

Министр финансов России Антон Силуанов заявил на прошлой неделе, что новые санкции будут "неприятными", но страна справится:

"Я думаю, что наши финансовые учреждения смогут справиться с этим, если возникнут риски”.

Что будет с рублём?

Военная эскалация на Украине и жёсткие санкции могут привести к обесцениванию рубля и, как следствие, ужесточению политики Центрального банка и валютных интервенций для обеспечения финансовой стабильности, считают аналитики "Ренессанс Капитала":

  • рубль может обесцениться на 20%.

Что будет с ценами на нефть и газ?

Аналитики предупреждают, что кризис может стать "сейсмическим событием" для энергетического рынка.

По данным Capital Economics, европейские цены на газ, вероятно, превысят рекордные максимумы в €180 за МВтч, наблюдавшиеся в конце прошлого года.

Кроме того, как пояснил Маниш Радж, финансовый директор Velandera Energy Partners, в интервью MarketWatch, "геополитическая напряжённость повышает вероятность перебоев с поставками нефти, поскольку цены на нефть выросли до семилетнего максимума на этой неделе почти до $90 за баррель" (цитата RT).

Cможет ли Россия минимизировать последствия санкций?

Вердикт аналитиков издания однозначен: несомненно.

За последние семь лет российское правительство и центральный банк сократили зависимость страны от доллара США, вывели активы из США и продали меньшую долю своего долга иностранцам. Россия перестраивает свои международные активы в пользу других валют и золота.

  • Финансовые резервы России позволят стране справиться с негативными последствиями санкций.

По данным российского Центрального банка, золотовалютные резервы страны в настоящее время составляют рекордные $630 млрд.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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