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Автор Екатерина Широкова

Политолог Бортник: "На Порошенко набросили прокурорскую уздечку"

Мир

Решение Печёрского райсуда Киева в отношение экс-президента Незалежной Петра Порошенко позволило силовикам "набросить уздечку" на политика, заявил украинский политолог Руслан Бортник. По его мнению, маленькая победа в виде "личного обязательства" обернётся стратегическим поражением.

Политолог Бортник: "На Порошенко набросили прокурорскую уздечку"

Как отметил политолог, то, что Порошенко, обвиняемого в госизмене, оставили на свободе, — не показатель благоприятного для экс-президента исхода дела.

"Это не победа Порошенко в стратегическом плане, потому что в стратегическом плане это решение означает, что теперь на Петра Алексеевича набросили прокурорскую следственную уздечку", — цитирует политолога "Власть Сегодня" со ссылкой на эфир "Украины 24". — Если Пётр Алексеевич захочет принимать участие в каких-либо политических мероприятиях, конференциях, собраниях, в посольство США захочет сходить, ему в этот день могут банально назначить допрос у следователя, чтобы он никуда не ходил. Более того, у него отобрали загранпаспорт".

По словам политолога, дело будет похоже на "сериал" и протянется до новых выборов. Как подчеркнул Бортник, Порошенко и его адвокаты были вынуждены объявить "триумфом" меру пресечения суда в отношении экс-президента и сделать "хорошую мину при плохой игре".

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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