Политолог: любое решение суда в отношении Порошенко не идёт на пользу Зеленскому

Любое судебное решение в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко не идёт на пользу действующему главе государства Владимиру Зеленскому, заявил политолог Александр Дудчак, комментируя избрание для бывшего украинского лидера меры пресечения в виде личного обязательства.

В беседе с RT эксперт назвал решение Печёрского райсуда Киева в отношении Порошенко ожидаемым и счёл его "победой" для экс-президента.

Вместе с тем Дудчак заявил, что положение Зеленского оставалось бы сложным при любом судебном решении в отношении Порошенко. Как пояснил политолог, избранная судом мера пресечения в виде личного обязательства указывает на неспособность действующего президента Украины к принятию жёстких решений.

При этом арест Порошенко мог бы повлечь за собой активизацию протестов и способствовал бы сплочению его сторонников.

Говоря об отношении Вашингтона к процессу по делу экс-президента Украины, Дудчак отметил, что для властей США Порошенко ближе Зеленского.

"У администрации Байдена более личные связи с Порошенко, чем с Зеленским", — сказал политолог.

Ранее Печёрский райсуд Киева избрал для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, обязав его сдать паспорта для выезда за границу.

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