Политолог: Порошенко использует суд над ним в своей предвыборной кампании

Суд по делу о госизмене экс-президента Украины Петра Порошенко будет долгим и политик использует его в своей предвыборной кампании, считает политолог Владимир Корнилов.

"История будет длинная, и Порошенко будет её активным образом использовать в своей пиар-кампании, а, фактически, в начавшейся предвыборной кампании", — цитирует эксперта "Свободная пресса".

Комментируя начавшийся 17 января в Печёрском райсуде Киева процесс над Порошенко, Корнилов назвал предъявленные экс-президенту обвинения смехотворными. Политолог напомнил, что на Западе заявляют о проведённых при Порошенко либеральных демократических реформ в судебно-правоохранительной системе Украины.

"Однако, когда приезжает политик, который эти реформы якобы совершил, и оказывается, — и это мы слышим из его уст, — что всё коррумпировано", — отметил Корнилов.

Ранее сообщалось, что суд в Киеве применил к экс-президенту Украины меру пресечения в виде личного обязательства. Порошенко обязали сдать загранпаспорт и приходить в суд по первому требованию следователя. При этом прокуратура требовала ареста экс-президента с возможностью выйти под залог в размере 35,7 млн долларов.

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