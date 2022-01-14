В Польше предложили выдвинуть России ультиматум по "Северному потоку-2"

Западу нужно было поставить России условие по "Северному потоку-2": газопровод будет запущен только тогда, когда россияне уйдут с Украины, заявил польский историк и дипломат Витольд Ващиковский.

По его мнению, переговоры России, США и НАТО в условиях нынешней политической обстановки ни к чему не приведут, поэтому необходимо переходить к санкционным мерам.

"Вознаграждение в виде газопровода, если его уже невозможно полностью заморозить, следует дать только в том случае, если россияне уйдут с Украины, из Грузии и Молдавии", — передаёт Niezalezna слова Ващиковского.

Ранее представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что запуск "Северного потока-2" напрямую зависит от ситуации на Украине и действий России. По его мнению, газопровод не может начать функционировать на фоне растущей напряжённости на украинской границе.

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