Боррель: судьба "Северного потока-2" напрямую зависит от ситуации на Украине

Запуск "Северного потока-2" напрямую зависит от ситуации на Украине, заявил представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Со стороны США уже звучали заявления о том, что в случае агрессии России против Украины Штаты будут добиваться от Германии прекращения реализации проекта "Северный поток-2".

По мнению Борреля, газопровод не может быть запущен на фоне растущей напряжённости на границе Украины.

"Конечно, функционирование этой инфраструктуры будет зависеть от развития событии вокруг Украины и действий России. Невозможно вообразить, что, с одной стороны, мы обсуждаем введение санкции, а с другой, — открываем эту инфраструктуру", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что "Северный поток-2" не имеет отношения к конфликту на Украине, поэтому обсуждать эти два вопроса вместе нельзя. По её мнению, обострившуюся ситуацию на украинской границе необходимо решать только через переговоры.

"Мы не должны втягивать "Северный поток-2" в конфликт на Украине", — высказалась Ламбрехт.

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