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Автор Елена Федорова

В Германии призвали не совмещать украинский вопрос и "Северный поток-2"

Мир

"Северный поток-2" не имеет отношения к конфликту на Украине, поэтому обсуждать эти два вопроса вместе нельзя, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

В Германии призвали не совмещать украинский вопрос и "Северный поток-2"

По её мнению, обострившуюся ситуацию на украинской границе необходимо решать только через переговоры.

"Мы не должны втягивать "Северный поток — 2" в конфликт на Украине", — передаёт Reuters слова Ламбрехт.

Ранее в Австрии заявили, что запуск "Северного потока-2" не должен откладываться из-за отношений России и Украины. Проект не может быть политизирован, напомнил канцлер Карл Нехаммер, Евросоюз нуждается в скорейшем запуске магистрального газопровода.

"Я не верю в то, что нужно связывать ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" с поведением России на Украине. Это только навредит Евросоюзу. "Северный поток-2" — это европейский проект, который не должен использоваться как средство давления на Москву", — высказался он.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина германия северный поток-2
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