В Германии призвали не совмещать украинский вопрос и "Северный поток-2"

"Северный поток-2" не имеет отношения к конфликту на Украине, поэтому обсуждать эти два вопроса вместе нельзя, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

По её мнению, обострившуюся ситуацию на украинской границе необходимо решать только через переговоры.

"Мы не должны втягивать "Северный поток — 2" в конфликт на Украине", — передаёт Reuters слова Ламбрехт.

Ранее в Австрии заявили, что запуск "Северного потока-2" не должен откладываться из-за отношений России и Украины. Проект не может быть политизирован, напомнил канцлер Карл Нехаммер, Евросоюз нуждается в скорейшем запуске магистрального газопровода.

"Я не верю в то, что нужно связывать ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" с поведением России на Украине. Это только навредит Евросоюзу. "Северный поток-2" — это европейский проект, который не должен использоваться как средство давления на Москву", — высказался он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.