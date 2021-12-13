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Байден заморозит ЕС до смерти, если остановит СП-2, заявили в Великобритании

Мир

В Великобритании отрицательно отреагировали на заявления американцев о том, что они остановят проект "Северный поток-2", если российская сторона нападёт на Украину.

Байден заморозит ЕС до смерти, если остановит СП-2, заявили в Великобритании

Ранее агентство Bloomberg проинформировало, что в случае агрессии России против Украины США будут добиваться от Германии прекращения реализации проекта "Северный поток-2". Читатели интернет-издания Daily Express прокомментировали, как они видят эту ситуацию.

"Россия ни разу не угрожала невыполнением своих договорных обязательств — ни разу. Если "Северный поток-2" будет остановлен, это сделает Европа, которая выстрелит себе в ногу", — уверен пользователь ThornInTheSide.

В ещё одном комментарии другой читатель заявил, что президент США Джо Байден такими действиями просто упрямо пытается доказать свою точку зрения и больше ничего.

"Байден угрожает ввести санкции против России и остановить "Северный поток-2", если русские сделают что-то ещё с Украиной? Значит Байден собирается заморозить своих подхалимов из ЕС до смерти, чтобы доказать свою точку зрения? Он ничего не может сделать с Россией", — написал madpom01.

Pravda.Ru писала, что американский лидер не сообщил во время переговоров президенту России Владимиру Путину о своих планах по "Северному потоку-2". Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, заметил, что участники телемоста вообще не упоминали проект магистрального газопровода.

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Северный поток-2 опять под угрозой: Что говорят эксперты?
Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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