В МИД РФ надеются на окончание сертификации «Северного потока-2» весной

В Министерстве иностранных дел России рассказали, что надеются на окончание сертификации "Северного потока-2" весной, как ранее и предполагалось. Об этом сообщил Олег Красницкий, исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ.

В ведомстве понимают что в процедуру могут вноситься некоторые изменения, однако по-прежнему рассчитывают на соблюдение заявленных сроков, добавил он.

"По "Северному потоку-2" ожидания таковы, что должен быть создан независимый оператор в Германии, который возьмёт в управление германский отрезок газопровода, и тогда сертификация трассы будет продолжена", — передаёт агентство РИА Новости слова Красницкого.

Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден не сообщил президенту России Владимиру Путину во время переговоров о своих намерениях по "Северному потоку-2". До этого Bloomberg проинформировало, что в случае агрессии России против Украины США будут добиваться от Германии прекращения реализации проекта газопровода.

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