Байден не сказал Путину о своих намерениях по "Северному потоку-2"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и президент США Джо Байден во время своих переговоров не стали обсуждать "Северный поток-2".

Ранее агентство Bloomberg проинформировало, что в случае агрессии России против Украины США будут добиваться от Германии прекращения реализации проекта "Северный поток-2".

Песков ответил журналистам на вопрос о том, рассказал ли Байден во время разговора с Путиным о намерениях американцев по проекту магистрального газопровода.

"Нет, не говорил. "Северный поток-2" никак не упоминался вчера", — передаёт РИА Новости слова пресс-секретаря.

Pravda.Ru писала, что Песков раскрыл детали переговоров Путина и Байдена и перечислил, какие вопросы планируют обсудить лидеры двух стран. Главными темами стали растущее напряжения вокруг Украины, действия НАТО и плачевное состояние отношений между Россией и США.

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