Канцлер Австрии: СП-2 — это не средство давления на Россию из-за Украины

В Австрии заявили, что запуск "Северного потока-2" не должен откладываться из-за поведения России на Украине. Проект не может быть политизирован, напомнил канцлер Карл Нехаммер, Евросоюз нуждается в скорейшем запуске магистрального газопровода.

"Я не верю в то, что нужно связывать ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" с поведением России на Украине. Это только навредит Евросоюзу. "Северный поток-2" — это европейский проект, который не должен использоваться как средство давления на Москву", — заявил он в интервью Welt.

Нехаммер также выразил надежду на скорый запуск газопровода.

Pravda.Ru писала, как в Великобритании отреагировали на заявления американцев об остановке реализации проекта "Северного потока-2" в том случае, если РФ проявит агрессию в отношении Украины. Читатели интернет-издания Daily Express негативно восприняли такие угрозы, написав, что Россия никогда не нарушала условий договора, а президент США Джо Байден просто пытается доказать свою правду.

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