Посол Дании: химоружие у Борнхольма не должно помешать «Северному потоку-2»

Захороненное после Второй мировой войны химоружие вблизи датского острова Борнхольм не должно помешать успешной работе магистрального газопровода "Северный поток-2", заявил посол Дании в России Карстен Сендергорд. Однако оно ещё не нейтрализовано, и планов по его обезвреживанию нет.

Он выразил уверенность, что компании и власти перед реализацией проекта по "Северному потоку-2" предусмотрели риски и приняли решение прокладывать газопровод, избегая мест захоронения химоружия.

"Мы знаем, что оно там. Мы знаем это уже на протяжении очень многих лет. Наш подход заключается в следующем — не трогать это. Когда решалось, где прокладывать "Северный поток-2", все хорошо знали и понимали, что нужно избегать этого места", — передаёт РИА Новости его слова.

Сендергорд рассказал, что оружие ещё не нейтрализовано, специалисты пришли к выводу, что этим медленно будет заниматься сама природа.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в попытках установить особые условия для "Северного потока-2". Он выразил беспокойство, что газопровод может стать северным оружием.

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