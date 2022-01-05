EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

В Алма-Ате митингующие нападают на машины скорой помощи, есть пострадавшие

Мир

Массовые протесты в Казахстане не утихают, митингующие продолжают проявлять агрессию. Теперь они нападают на машины скорой помощи. В Алма-Ате уже пострадали пять сотрудников.

В Алма-Ате митингующие нападают на машины скорой помощи, есть пострадавшие

"В результате противоправных действий пострадали пять сотрудников скорой помощи, в том числе два водителя и три медработника. Пострадавших доставили в стационары города", — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы управления общественного здоровья города.

Указом президента Казахстана Косыма-Жомарта Токаева в Алма-Ате и Мангистауской области введён режим ЧС из-за массовых протестов, связанных с двукратным повышением цен на автомобильный газ.

Ранее СМИ сообщили, что в Алма-Ате начались столкновения протестующих и полиции, несколько правоохранителей были захвачены митингующими и избиты.

Позже в telegram-канале Pravda. Ru появилось видео, на котором видно, что некоторые силовики присоединились к протестующим, и теперь они вместе направляются в центр города.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Что за протесты в Казахстане? Из-за чего они?
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы алма-ата протесты казахстан
Новости
На Украине назвали серьёзную ошибку Зеленского в разговоре с Байденом
Жительницу Подмосковья задержали за убийство 10-месячной дочери
Флюрона-штамм COVID-19 известен ещё с 2020 года, но из него не делали сенсацию
Роскосмос сообщил о ситуации на Байконуре на фоне протестов в Казахстане
В Совфеде рассказали, будет ли РФ помогать Казахстану бороться с протестами
В Усть-Каменогорске на митинге слышна стрельба
Режим чрезвычайного положения ввели в столице Казахстана
В Алма-Ате митингующие нападают на машины скорой помощи, есть пострадавшие
Джигурда пожаловался на снежный беспредел в Петербурге
В Казахстане протестующие захватили здание областной администрации в Актобе
Последние материалы
Жительницу Подмосковья задержали за убийство 10-месячной дочери
Флюрона-штамм COVID-19 известен ещё с 2020 года, но из него не делали сенсацию
Роскосмос сообщил о ситуации на Байконуре на фоне протестов в Казахстане
В Совфеде рассказали, будет ли РФ помогать Казахстану бороться с протестами
В Усть-Каменогорске на митинге слышна стрельба
Режим чрезвычайного положения ввели в столице Казахстана
В Алма-Ате митингующие нападают на машины скорой помощи, есть пострадавшие
Джигурда пожаловался на снежный беспредел в Петербурге
В Казахстане протестующие захватили здание областной администрации в Актобе
Митингующие в Алма-Ате штурмуют резиденцию президента Казахстана
Популярное
Мир. Новости мира
Загадочное неврологическое заболевание "косит" молодёжь в Канаде

Десятки молодых людей в канадской провинции Нью-Брансуик страдают от загадочного неврологического заболевания.

Загадочное неврологическое заболевание "косит" молодёжь в Канаде
Сенатор Пушков: США разваливаются как карточный домик
Мир. Новости мира
Сенатор Пушков: США разваливаются как карточный домик
Бывший СССР
В Казахстане идёт майдан. Токаев пойдёт путём Лукашенко или Януковича?
Общество
Главреда "Эха Москвы" забанил Instagram за репост фото голой Собчак
Дмитрий Соколов Как русский Робинзон стал миллионером Дмитрий Соколов Любовь Степушова В Казахстане идёт майдан. Токаев пойдёт путём Лукашенко или Януковича? Любовь Степушова Ирина Шлионская Почему люди вдруг начинают говорить с иностранным акцентом? Ирина Шлионская
Экономика и бизнес
Цены на газ в Чехии стали причиной явления, которое не прогнозировали
Бывший СССР
Бунт в Казахстане: кому выгодно, реальные причины и последствия
Политолог: протесты в Казахстане показали, в чём уязвимость властей страны
Мир. Новости мира
Политолог: протесты в Казахстане показали, в чём уязвимость властей страны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников