В Алма-Ате митингующие нападают на машины скорой помощи, есть пострадавшие

Массовые протесты в Казахстане не утихают, митингующие продолжают проявлять агрессию. Теперь они нападают на машины скорой помощи. В Алма-Ате уже пострадали пять сотрудников.

"В результате противоправных действий пострадали пять сотрудников скорой помощи, в том числе два водителя и три медработника. Пострадавших доставили в стационары города", — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы управления общественного здоровья города.

Указом президента Казахстана Косыма-Жомарта Токаева в Алма-Ате и Мангистауской области введён режим ЧС из-за массовых протестов, связанных с двукратным повышением цен на автомобильный газ.

Ранее СМИ сообщили, что в Алма-Ате начались столкновения протестующих и полиции, несколько правоохранителей были захвачены митингующими и избиты.

Позже в telegram-канале Pravda. Ru появилось видео, на котором видно, что некоторые силовики присоединились к протестующим, и теперь они вместе направляются в центр города.

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