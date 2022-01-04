В Казахстана к вечеру 4 января протесты против повышения цены на сжиженный газ переросли в политические. События разворачиваются по украинскому сценарию.
Несколько дней назад жители относительно богатой (нефтедобывающей) Мангистауской области Казахстана возмутились увеличением цены на сжиженный газ вдвое (с 10 до 20 руб. за литр).
Многочисленные митинги переросли в жёсткие столкновения с полицией в Актау (административный центр Мангистауской области) и в Жанаозене — около 10 тысяч протестующих. Местные жители на внедорожниках догнали и заблокировали в степи военную автоколонну, попытались взять штурмом администрации городов.
Жанаозен известен протестами в декабре 2011 года в связи с тяжёлыми условиями труда и низкими зарплатами, тогда полицейские подавили мятеж расстрелами митингующих.
Очевидно, что общие усилия властей за 10 лет по исправлению ситуации ни к чему не привели. Люди не ощущают, что природные богатства должны не только отправляться на экспорт, но и служить улучшению жизни казахстанцев, быть доступными для местного населения. Заметим, что запад Казахстана — это почти 100% казахское население.
Также скажем, что во властных структурах Казахстана русских нет.
Как пишет Данияр Ашимбаев в своём Telegram-канале к протестам привели:
И это только начало, предупреждает эксперт. Впереди рост тарифов, ужесточение фискального регулирования, низкое качество социального жилья.
Данияр Ашимбаев замечает, в Мангистау власти "во избежание" чего-либо легко идут на уступки (цена на газ вернулась к прежним значениям). Этим пользуются "теневики", которые манипулируют толпой.
Президент Косым-Жомарт Токаев в своём выступлении подчеркнул, что "власть не падёт".
"Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым последует наказание. Власть не падёт. Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие", — сказал он и пообещал "завтра" разобраться с требованиями.
Это очень напоминает украинские и белорусские события. В воздухе витает режим чрезвычайного положения. Конечно, причины его внутренние, но на дестабилизацию в Казахстане будут направлены максимальные усилия Запада.
Гражданская война будет, вероятно, вестись под знамёнами религиозных радикалов. Если же силовики перейдут на сторону "майдана", то будет украинский сценарий и, вероятно, как и там будут громить русских.
Как отмечает киргизский журналист Курманбек Мамбетов, политтехнологии, применявшиеся в последние годы в ряде стран, видны и в Казахстане:
Однако, вспомним, сами США жёстко пресекли тех, кто штурмовал Капитолий, в Белоруссии сделали тоже самое при попытке госпереворота И в России перед выборами зачистили "навальнят".
Посмотрим, хватит ли мужества на это у Токаева. А пока в стране вольготно чувствуют себя соросовские фонды, которые, кстати, в Белоруссии запретили только после попытки "цветной революции".
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