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Автор Любовь Степушова

В Казахстане идёт майдан. Токаев пойдёт путём Лукашенко или Януковича?

Мир » Бывший СССР

В Казахстана к вечеру 4 января протесты против повышения цены на сжиженный газ переросли в политические. События разворачиваются по украинскому сценарию.

В Казахстане идёт майдан. Токаев пойдёт путём Лукашенко или Януковича?

Нефтяники не бастуют просто так

Несколько дней назад жители относительно богатой (нефтедобывающей) Мангистауской области Казахстана возмутились увеличением цены на сжиженный газ вдвое (с 10 до 20 руб. за литр).

Многочисленные митинги переросли в жёсткие столкновения с полицией в Актау (административный центр Мангистауской области) и в Жанаозене — около 10 тысяч протестующих. Местные жители на внедорожниках догнали и заблокировали в степи военную автоколонну, попытались взять штурмом администрации городов.

Жанаозен известен протестами в декабре 2011 года в связи с тяжёлыми условиями труда и низкими зарплатами, тогда полицейские подавили мятеж расстрелами митингующих.

Очевидно, что общие усилия властей за 10 лет по исправлению ситуации ни к чему не привели. Люди не ощущают, что природные богатства должны не только отправляться на экспорт, но и служить улучшению жизни казахстанцев, быть доступными для местного населения. Заметим, что запад Казахстана — это почти 100% казахское население.

Казахское лицо у неудачной политики властей

Также скажем, что во властных структурах Казахстана русских нет.

Как пишет Данияр Ашимбаев в своём Telegram-канале к протестам привели:

  • отсутствие аргументированной экономической политики (серая монополизированная экономика),
  • непрозрачность и кулуарность принимаемых решений,
  • нежелание чиновников брать на себя ответственность и разъяснительную работу,
  • непопулярные карантинные меры,
  • взрывы военных складов,
  • картофельный кризис,
  • кризис с кормами,
  • бензиновый кризис,
  • "суета с пенсионкой",
  • налогообложение онлайн-переводов.

И это только начало, предупреждает эксперт. Впереди рост тарифов, ужесточение фискального регулирования, низкое качество социального жилья.

В Казахстане возможен госпереворот

Данияр Ашимбаев замечает, в Мангистау власти "во избежание" чего-либо легко идут на уступки (цена на газ вернулась к прежним значениям). Этим пользуются "теневики", которые манипулируют толпой.

Президент Косым-Жомарт Токаев в своём выступлении подчеркнул, что "власть не падёт".

"Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым последует наказание. Власть не падёт. Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие", — сказал он и пообещал "завтра" разобраться с требованиями.

Это очень напоминает украинские и белорусские события. В воздухе витает режим чрезвычайного положения. Конечно, причины его внутренние, но на дестабилизацию в Казахстане будут направлены максимальные усилия Запада.

Гражданская война будет, вероятно, вестись под знамёнами религиозных радикалов. Если же силовики перейдут на сторону "майдана", то будет украинский сценарий и, вероятно, как и там будут громить русских.

Украинский сценарий в Казахстане

Как отмечает киргизский журналист Курманбек Мамбетов, политтехнологии, применявшиеся в последние годы в ряде стран, видны и в Казахстане:

  1. Попытка оседлать волну стихийных протестов.
  2. Использование соцсетей для разжигания страстей, для координации действий протестующих. Сбор средств, организация питания.
  3. Призыв к силовикам, чтобы публично переходили на сторону народа. Ну и, конечно же, угроза в их адрес (мол, потом пожалеете).
  4. Заверения в том, что после смены власти в Казахстане "потекут молочные реки в кисельных берегах".
  5. Беглый оппозиционер   из-за бугра озвучил программу, которую следует реализовывать в стране после взятия власти: временное правительство, ликвидация института президента, парламентская республика, выборы через полгода.

Однако, вспомним, сами США жёстко пресекли тех, кто штурмовал Капитолий, в Белоруссии сделали тоже самое при попытке госпереворота И в России перед выборами зачистили "навальнят".

Посмотрим, хватит ли мужества на это у Токаева. А пока в стране вольготно чувствуют себя соросовские фонды, которые, кстати, в Белоруссии запретили только после попытки "цветной революции".

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Эксперт предупредил об угрозах разрушения Казахстана

Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?

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КАЗАХИ ШТУРМУЮТ ДОМ НАЗАРБАЕВА! МИТИНГ В КАЗАХСТАНЕ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН!
Куратор: Любовь Степушова
Темы майдан казахстан касым-жомарт токаев
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