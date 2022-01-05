В Алма-Ате произошли столкновения митингующих и полиции

В Алма-Ате начались столкновения протестующих и полиции, несколько правоохранителей были захвачены митингующими и избиты.

О происходящем в Алма-Ате оперативно проинформировал корреспондент РИА Новости. По его словам, полицейские остановили на подступах к центру города несколько сотен митингующих, вооружённых дубинками. Против них применяют спецсредства, в том числе светошумовые гранаты.

Однако затем в telegram-канале Pravda.Ru появилось видео, на котором видно, что некоторые силовики присоединились к протестующим, и теперь они вместе направляются в центр города.

Указом президента Казахстана Косыма-Жомарта Токаева в Алма-Ате и Мангистауской области введён режим ЧС из-за массовых протестов, связанных с двукратным повышением цен на автомобильный газ. Напомним, что политологи видят в разворачивающихся событиях признаки "стандартного" майданного сценария.

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