EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

В двух регионах Казахстана введён режим ЧП

Мир

Указом президента Казахстана в Алма-Ате и Мангистауской области введён режим ЧС.

В двух регионах Казахстана введён режим ЧП

Причина — вспыхнувшие в стране массовые протесты из-за двукратного повышения цен на автомобильный газ. Напомним, что политологи видят в разворачивающихся событиях признаки "стандартного" майданного сценария.

Указом президента станы, текст которого опубликован сегодня. Согласно ему

  • в двух указанных регионах введён комендантский час, в Алма-Ате и Мангистауской области созданы спецкомендатуры, полномочия которых "предусмотрены законом Республики Казахстан "О чрезвычайном положении";
  • руководить комендатурами будут начальники региональных департаментов полиции;
  • ограничен въезд в Алма-Ату и выезд из неё;
  • установлены ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, внутри городов;
  • усилена охрана общественного порядка, государственных, стратегических и коммунальных объектов, а также общественного транспорта;
  • запрещены любые массовые мероприятия

"Запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий; запретить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц", — написано в президентском указе.

Кроме того, у граждан временно изымается оружие и боеприпасы, а на продажу ряда товаров, включая алкоголь и спецсредства, введён запрет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Будет ли Казахстан второй Украиной?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы алма-ата протесты казахстан касым-жомарт токаев
Новости
Скрывавшийся 20 лет убийца пойман в Польше - он пришёл в магазин без маски
Пхеньян запустил ракету в сторону Японского моря
В Москве потребовали от Европы санкций против Украины за героизацию нацистов
В двух регионах Казахстана введён режим ЧП
Президент Казахстана насторожил политологов заявлением, что власть не падёт
Генсекретарь НАТО назвал главную тему заседания с Россией
В разгар митинга в Казахстане начали блокировать соцсети
Цены на газ в Чехии стали причиной явления, которое не прогнозировали
Во Франции выявили новый штамм COVID-19. И здесь есть вопросы
В Казахстане начались столкновения между полицейскими и митингующими
Последние материалы
В Москве потребовали от Европы санкций против Украины за героизацию нацистов
В двух регионах Казахстана введён режим ЧП
В Казахстане идёт майдан. Токаев пойдёт путём Лукашенко или Януковича?
Президент Казахстана насторожил политологов заявлением, что власть не падёт
Генсекретарь НАТО назвал главную тему заседания с Россией
В разгар митинга в Казахстане начали блокировать соцсети
Цены на газ в Чехии стали причиной явления, которое не прогнозировали
Во Франции выявили новый штамм COVID-19. И здесь есть вопросы
В Казахстане начались столкновения между полицейскими и митингующими
Заразившиеся COVID-19 король и королева Швеции делали три прививки
Популярное
Мир. Новости мира
Загадочное неврологическое заболевание "косит" молодёжь в Канаде

Десятки молодых людей в канадской провинции Нью-Брансуик страдают от загадочного неврологического заболевания.

Загадочное неврологическое заболевание "косит" молодёжь в Канаде
Сенатор Пушков: США разваливаются как карточный домик
Мир. Новости мира
Сенатор Пушков: США разваливаются как карточный домик
Общество
Главреда "Эха Москвы" забанил Instagram за репост фото голой Собчак
Мир. Новости мира
Политолог: протесты в Казахстане показали, в чём уязвимость властей страны
Любовь Степушова В Казахстане идёт майдан. Токаев пойдёт путём Лукашенко или Януковича? Любовь Степушова Ирина Шлионская Почему люди вдруг начинают говорить с иностранным акцентом? Ирина Шлионская Василий Амирджанов Президент повысил политический статус Деда Мороза Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
В Казахстане к протестующим против высоких цен на газ направили военную технику
Мир. Новости мира
Украинский политолог объяснил, как Зеленского занесло в кресло президента
В Казахстане начались столкновения между полицейскими и митингующими
Мир. Новости мира
В Казахстане начались столкновения между полицейскими и митингующими
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников