Указом президента Казахстана в Алма-Ате и Мангистауской области введён режим ЧС.
Причина — вспыхнувшие в стране массовые протесты из-за двукратного повышения цен на автомобильный газ. Напомним, что политологи видят в разворачивающихся событиях признаки "стандартного" майданного сценария.
Указом президента станы, текст которого опубликован сегодня. Согласно ему
"Запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий; запретить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц", — написано в президентском указе.
Кроме того, у граждан временно изымается оружие и боеприпасы, а на продажу ряда товаров, включая алкоголь и спецсредства, введён запрет.
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