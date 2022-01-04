В двух регионах Казахстана введён режим ЧП

Указом президента Казахстана в Алма-Ате и Мангистауской области введён режим ЧС.

Причина — вспыхнувшие в стране массовые протесты из-за двукратного повышения цен на автомобильный газ. Напомним, что политологи видят в разворачивающихся событиях признаки "стандартного" майданного сценария.

Указом президента станы, текст которого опубликован сегодня. Согласно ему

в двух указанных регионах введён комендантский час, в Алма-Ате и Мангистауской области созданы спецкомендатуры, полномочия которых "предусмотрены законом Республики Казахстан "О чрезвычайном положении";

руководить комендатурами будут начальники региональных департаментов полиции;

ограничен въезд в Алма-Ату и выезд из неё;

установлены ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, внутри городов;

усилена охрана общественного порядка, государственных, стратегических и коммунальных объектов, а также общественного транспорта;

запрещены любые массовые мероприятия

"Запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий; запретить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц", — написано в президентском указе.

Кроме того, у граждан временно изымается оружие и боеприпасы, а на продажу ряда товаров, включая алкоголь и спецсредства, введён запрет.

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