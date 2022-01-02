Украинцы высмеяли внешний вид министра обороны Резникова: "Бронелифчик?"

Украинские пользователи Сети раскритиковали внешний вид министра обороны Алексея Резникова на фотографии, опубликованной офисом президента Владимира Зеленского в Facebook.

На снимке Резников получился неудачно, кроме того, костюм министра выглядел очень странно, и с "горем пополам" застёгнутый пиджак явно политику мал.

"А кто этот в с трудом застёгнутом пиджаке справа? Там у него бронелифчик?" — задался вопросом Per Asperas. "Особенно великолепен министр обороны. Стыдоба", — написал Игорь Политов. "А можно было перед фото министру обороны надеть нормальный костюм? Потому что мне стыдно", — отметил Володимир Островський

Кроме того, пользователи социальных сетей отметили, что модераторы удаляют "неприглядные" комментарии. Но возмущённые граждане продолжили указывать на внешний вид министра.

Согласно информации в посте Зеленского, первого января президент назначил Юрия Галушкина командующим силами территориальной обороны ВСУ, где и был сделан снимок.

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