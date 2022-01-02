Украинские пользователи Сети раскритиковали внешний вид министра обороны Алексея Резникова на фотографии, опубликованной офисом президента Владимира Зеленского в Facebook.
На снимке Резников получился неудачно, кроме того, костюм министра выглядел очень странно, и с "горем пополам" застёгнутый пиджак явно политику мал.
"А кто этот в с трудом застёгнутом пиджаке справа? Там у него бронелифчик?" — задался вопросом Per Asperas.
"Особенно великолепен министр обороны. Стыдоба", — написал Игорь Политов.
"А можно было перед фото министру обороны надеть нормальный костюм? Потому что мне стыдно", — отметил Володимир Островський
Кроме того, пользователи социальных сетей отметили, что модераторы удаляют "неприглядные" комментарии. Но возмущённые граждане продолжили указывать на внешний вид министра.
Согласно информации в посте Зеленского, первого января президент назначил Юрия Галушкина командующим силами территориальной обороны ВСУ, где и был сделан снимок.
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