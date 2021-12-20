Украина намерена создать военно-морские базы в Азовском и Чёрном морях

Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что к 2024 году в Чёрном и Азовском морях будут созданы украинские базы.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников сказал, что Киев начинает строительство военно-морских баз в Бердянске и Очакове.

По словам Неижпапы, "наброски этих баз" появятся уже в 2024 году. К этому времени Украина должна "значительно" увеличить количество кораблей. В строительстве баз Киев рассчитывает на "финансовый ресурс и опыт" западных партнеров, которые построили много баз по всему миру, отметил командующий ВМС Украины.

Он рассказал, что на основной бердянской базе будут находиться все украинские корабли, расположенные в Азовском море.

"Что касается Черного моря, будут три основных основания: база в Одессе, база в "Южном" — для патрульных катеров типа "Айленд". А также основная база с основными ударными силами флота — в Очакове", — цитирует РИА Новости Неижпапу.

Ранее сообщалось, что Великобритания планирует предоставить Украине кредит на сумму 1,7 миллиарда фунтов на покупку вооружения и строительства баз военно-морского флота.

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