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Лондон осчастливил Украину двумя списанными судами. И даже дал кредит на покупку

Мир » Бывший СССР » Украина

Украина получит от Великобритании два корабля. Правда, списанных "за древностию лет". И не совсем "получит".

Лондон осчастливил Украину двумя списанными судами. И даже дал кредит на покупку

Как сообщает пресс-служба адмиралтейства Британии, это суда противоминной защиты класса Sandown — "Блит" и "Рамси".

Оба корабля 4 августа были торжественно отправлены на пенсию после "долгой службы по всему земному шару". Церемония списания в шотландском городе Росайте проходила в сопровождении оркестра Королевской морской пехоты Плимута.

  • Эти суда защищали интересы Британии на море довольно долго. "Рамси" прослужил 21 год, пройдя по морям 175 000 миль, а "Блит" — 20 лет, пройдя 185 000 миль.

"Оба противоминных судна класса "Сандаун" отлично послужили в течение 21 года, прошли почти по 190 миль, поддерживая операции на Ближнем Востоке, вокруг Великобритании или выполняя обязанности НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря, — написано на сайте морского ведомства Британии. — Корабли заменяются новыми судами — автономными беспилотными лодками и системами охоты на мины.

"Блит" и "Рэмси" тем временем будут наслаждаться новой жизнью в Черном море. Как только будут завершены дальнейшие работы по двум судам, они будут переданы украинским военно-морским силам".

К слову, переданы "заслуженные ветераны" Украине будут не безвозмездно:

  • на их покупку британское правительство даже предоставило Киеву специальный кредит.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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