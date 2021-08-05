Украина получит от Великобритании два корабля. Правда, списанных "за древностию лет". И не совсем "получит".
Как сообщает пресс-служба адмиралтейства Британии, это суда противоминной защиты класса Sandown — "Блит" и "Рамси".
Оба корабля 4 августа были торжественно отправлены на пенсию после "долгой службы по всему земному шару". Церемония списания в шотландском городе Росайте проходила в сопровождении оркестра Королевской морской пехоты Плимута.
"Оба противоминных судна класса "Сандаун" отлично послужили в течение 21 года, прошли почти по 190 миль, поддерживая операции на Ближнем Востоке, вокруг Великобритании или выполняя обязанности НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря, — написано на сайте морского ведомства Британии. — Корабли заменяются новыми судами — автономными беспилотными лодками и системами охоты на мины.
"Блит" и "Рэмси" тем временем будут наслаждаться новой жизнью в Черном море. Как только будут завершены дальнейшие работы по двум судам, они будут переданы украинским военно-морским силам".
К слову, переданы "заслуженные ветераны" Украине будут не безвозмездно:
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