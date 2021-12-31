Партия Зеленского "Слуга народа" опровергла данные о переименовании

Пресс-секретарь партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что политики не собираются проводить ребрендинг организации. По её словам, ложные данные передают "источники с сомнительной репутацией".

"Если бы мы каждый раз это (дезинформацию. — Ред.) комментировали, наша работа заключалась бы в том, что мы с утра и до ночи только опровергали бы очередные "инсайты", — подчеркнула Палийчук, слова которой цитирует "Украинская правда".

Ранее в СМИ сообщалось, что Зеленский решил перед выборами в Верховную раду в 2023 году переименовать партию и внести в её название свою фамилию. По словам анонимного источника, намерение президента связано с низкими рейтингами "Слуги народа", которые можно было бы повысить за счёт поддержки главы государства.

Также собеседник "Страна.ua" заявлял, что нынешним украинским депутатам от "Слуги народа" почти не позволят принимать участие в выборах, поскольку Зеленский хочет подобрать людей с хорошей репутацией. "Зашкваренных" политиков, которых по каким-то причинам надо сделать частью парламента, направят в лояльные действующей власти партии, добавил источник.

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