EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

"Страна.ua": Зеленский намерен к выборам переименовать партию "Слуга народа"

Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует изменить название партии "Слуга народа" перед выборами в Верховную раду. Об этом рассказали анонимные источники, приближенные к окружению главы государства.

"Страна.ua": Зеленский намерен к выборам переименовать партию "Слуга народа"

По информации собеседников "Страна.ua", партия "Слуга народа" может стать Партией Зеленского. В названии должна фигурировать фамилия президента, отметили источники. Они объяснили, что политик решил запустить ребрендинг, поскольку рейтинг украинского лидера на данный момент выше, чем у его партии.

"Вообще действующих депутатов Рады из фракции "Слуга народа" в списке будет немного. Постараются подобрать максимально не зашкваренный состав", — добавил собеседник.

Также он сообщил, как поступят с политиками, у которых плохая репутация, но Киеву необходимо включить их в перечень новых парламентариев. По словам источников, этих представителей "Слуги народа" отправят в лояльные власти партии.

Ранее 45,1% жителей Украины назвали Зеленского разочарованием года. Об этом рассказали исследователи социологического сервиса "Центр Разумкова".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Зеленский боится, что его объявят русским шпионом
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы выборы украина верховная рада владимир зеленский
Новости
"Страна.ua": Зеленский намерен к выборам переименовать партию "Слуга народа"
Онколог опроверг данные о связи COVID-19 с возникновением рака
Саакашвили рассказал о внебрачной дочери от грузинской певицы
Немецкие вирусологи дали прогноз по пандемии COVID-19 на 2022 год
Лавров: России нужна новая система по безопасности в партнёрстве с Западом
Южная Корея продлила строгие ограничения из-за "омикрона"
Лавров рассказал, при каких условиях Россия признает "Талибан"*
Волошин: на войну с Россией у Украины будет восемь минут
Врач Тяжельников рассказал, можно ли есть бумажки с новогодними желаниями
Останина рассказала, как решить проблему сирот: "Это стыдно"
Последние материалы
"Страна.ua": Зеленский намерен к выборам переименовать партию "Слуга народа"
Онколог опроверг данные о связи COVID-19 с возникновением рака
Саакашвили рассказал о внебрачной дочери от грузинской певицы
Уходящий год оказался провальным для Петербурга
Немецкие вирусологи дали прогноз по пандемии COVID-19 на 2022 год
Лавров: России нужна новая система по безопасности в партнёрстве с Западом
Южная Корея продлила строгие ограничения из-за "омикрона"
Лавров рассказал, при каких условиях Россия признает "Талибан"*
Волошин: на войну с Россией у Украины будет восемь минут
Врач Тяжельников рассказал, можно ли есть бумажки с новогодними желаниями
Популярное
Шоу-бизнес
Заворотнюк спровоцировала скандал на борту самолёта: "Вчера вышла из тюрьмы"

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна угодила в неприятную ситуацию. 25-летняя девушка "навела шухер" на борту самолёта Санкт-Петербург-Москва.

Заворотнюк спровоцировала скандал на борту самолёта: "Вчера вышла из тюрьмы"
Фирсов признался, что виновен в смерти Легкоступовой
Шоу-бизнес
Фирсов признался, что виновен в смерти Легкоступовой
Происшествия
Умер от последствий COVID-19 актёр Владимир Поночевный
Здоровье
Выявлен симптом "омикрона", который проявляется во сне
Ирина Шлионская Удобные кроссовки могут быть опасней высоких каблуков Ирина Шлионская Любовь Степушова Китай массово скупает зерновые. Чего другие не понимают? Любовь Степушова Усам Оздемиров Перемены в лесной отрасли: государство наносит удар по "чёрным лесорубам" Усам Оздемиров
Шоу-бизнес
Приехавший в РФ Панин пожалел о своём возвращении на родину
Мир. Новости мира
Министр обороны Латвии: русские выдержат то, что мы позволить себе не можем
Китай массово скупает зерновые. Чего другие не понимают?
Аграрный сектор
Китай массово скупает зерновые. Чего другие не понимают?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников