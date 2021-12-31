"Страна.ua": Зеленский намерен к выборам переименовать партию "Слуга народа"

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует изменить название партии "Слуга народа" перед выборами в Верховную раду. Об этом рассказали анонимные источники, приближенные к окружению главы государства.

По информации собеседников "Страна.ua", партия "Слуга народа" может стать Партией Зеленского. В названии должна фигурировать фамилия президента, отметили источники. Они объяснили, что политик решил запустить ребрендинг, поскольку рейтинг украинского лидера на данный момент выше, чем у его партии.

"Вообще действующих депутатов Рады из фракции "Слуга народа" в списке будет немного. Постараются подобрать максимально не зашкваренный состав", — добавил собеседник.

Также он сообщил, как поступят с политиками, у которых плохая репутация, но Киеву необходимо включить их в перечень новых парламентариев. По словам источников, этих представителей "Слуги народа" отправят в лояльные власти партии.

Ранее 45,1% жителей Украины назвали Зеленского разочарованием года. Об этом рассказали исследователи социологического сервиса "Центр Разумкова".

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