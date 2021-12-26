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Песков: в Минских соглашениях нет "двойного дна"

Мир

В тексте Минских соглашений отсутствует двойной смысл, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: в Минских соглашениях нет "двойного дна"

"Возьмите текст: краткий, абсолютно понятный, логически выстроенный. Прочитайте его, и вы всё поймете. Там нет ни двойного дна, ни двойного смысла", — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Вместе с тем, по словам Пескова, глядя на некоторых политиков, может показаться, что они "просто не читали текст этого документа".

Представитель Кремля отметил "несбалансированность" позиции Запада по поводу невыполнения Украиной Минских соглашений.

"Никто не требует от Киева выполнить минский комплекс мер. Это показывает, наверное, что позиция наших западных оппонентов как минимум несбалансированная", — заявил Песков.

Он отметил странность ситуации, в которой РФ обвиняют в подготовке агрессии против Киева, не упрекая при этом Украину в аналогичных намерениях в отношении Донбасса.

"Никто не делает окриков в адрес Киева с тем, чтобы напомнить об абсолютной недопустимости очередного витка гражданской войны", - сказал представитель Кремля.

Он заявил о недопустимости эскалации ситуации в Донбассе, вблизи границ РФ.

"И там живут все-таки русские люди, судьба которых не может быть безразличной для нашей страны", — добавил Песков.

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