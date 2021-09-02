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На Украине назвали "мёртвой историей" минские консультации

Политика

Деятельность минской трехсторонней контактной группы не имеет перспектив в плане урегулирования конфликта в Донбассе, считает министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

На Украине назвали "мёртвой историей" минские консультации

"Четыре-пять часов ни о чём. В моём кабинете происходят эти онлайн-переговоры. Это мёртвая история", — заявил глава министерства в интервью изданию "Лига".

Вместе с тем он отметил, что этот формат коммуникации необходимо сохранять, чтобы воспользоваться им в нужный момент, а также в связи с тем, что он может оказаться полезен для освобождения украинских военнопленных.

"Они тратят в год до $5 млрд только в донецком и луганском направлении. За семь лет это $35 млрд. … Россияне — очень прагматические люди, я два года с ними в переговорах… Если они будут понимать, что для них очень дорого удерживать эти территории, а толку никакого нет, а тут еще санкционное давление, они будут искать варианты, как из этого выйти", — заявил министр.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал Минские соглашения как "еле живые". По мнению украинского лидера, для активизации процесса мирного разрешения донбасского кризиса нужно придумать "новую повестку дня".

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Как Донбасс интегрируется с Россией
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Олег Артюков
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