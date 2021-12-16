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На Украине заявили, что российских войск на границе недостаточно для вторжения

Мир

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил о 92 тысячах солдат России, которые находятся рядом с украинской границей. Однако лидеру РФ Владимиру Путину необходимо больше военных, если он решит атаковать соседнюю страну, отметил украинский политик.

На Украине заявили, что российских войск на границе недостаточно для вторжения

По данным Данилова, Москве нужно 500-600 тысяч солдат вокруг Украины, чтобы уверенно нарушить границы и начать войну. Вместе с этим политик подчеркнул, что российские власти способны увеличить концентрацию военной мощи за сутки.

"Было некоторое (увеличение количества войск. — Прим. ред.), но не настолько критично, чтобы мы могли сказать: вот оно, это (вторжение — Прим. ред.) произойдёт сейчас", — заявил Данилов в интервью Reuters.

Также в беседе с изданием секретарь Совбеза выразил беспокойство из-за присутствия российской армии на границе с Украиной. Как подчеркнул политик, после виртуального разговора Путина и американского президента Джозефа Байдена почти ничего не поменялось.

Ранее украинский дипломат в Великобритании Вадим Пристайко указал на слабую поддержку Вашингтона Киева в отношениях с Москвой. По мнению посла, поведение США слишком осторожное.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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