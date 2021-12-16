На Украине заявили, что российских войск на границе недостаточно для вторжения

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил о 92 тысячах солдат России, которые находятся рядом с украинской границей. Однако лидеру РФ Владимиру Путину необходимо больше военных, если он решит атаковать соседнюю страну, отметил украинский политик.

По данным Данилова, Москве нужно 500-600 тысяч солдат вокруг Украины, чтобы уверенно нарушить границы и начать войну. Вместе с этим политик подчеркнул, что российские власти способны увеличить концентрацию военной мощи за сутки.

"Было некоторое (увеличение количества войск. — Прим. ред.), но не настолько критично, чтобы мы могли сказать: вот оно, это (вторжение — Прим. ред.) произойдёт сейчас", — заявил Данилов в интервью Reuters.

Также в беседе с изданием секретарь Совбеза выразил беспокойство из-за присутствия российской армии на границе с Украиной. Как подчеркнул политик, после виртуального разговора Путина и американского президента Джозефа Байдена почти ничего не поменялось.

Ранее украинский дипломат в Великобритании Вадим Пристайко указал на слабую поддержку Вашингтона Киева в отношениях с Москвой. По мнению посла, поведение США слишком осторожное.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.