В Новой Зеландии полностью запретят курить тем, кто родился после 2008 года

В Новой Зеландии решили бороться с курением кардинально: в 2022 году планируют ввести закон, который запретит людям, родившимся после 2008 года, покупать табачную продукцию.

Законопроект уже готовится и его рассчитывают представить в следующем году, заявил заместитель главы Минздрава страны Айши Верралл. Планируется, что к 2025 году курить будут менее 5% населения страны.

По информации Московского комсомольца, с каждым годом возрастное ограничение будет увеличиваться, а значит через некоторое время в Новой Зеландии будет незаконно курить всем жителям.

В рамках масштабной программы по борьбе с курением в стране будут значительно сокращать количество магазинов, которым можно будет продавать табачную продукцию.

Ранее кандидат медицинских наук Маринэ Генриевна Гамбарян рассказала, как правильно и удачно можно бросить курить, какие продукты могут в этом помочь.

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