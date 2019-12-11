Какие витамины нужно пить курильщикам

Исследования доказывают, что каждая сигарета отнимает примерно 12 лет жизни человека. При длительном употреблении никотина быстро сокращается содержание витаминов А, С, В и Е. Врачи рассказали, какие витамины необходимы для людей, увлекающихся курением.

Клинические исследования показывают, что в сигарете находится свыше тысячи вредных веществ, которые пагубно влияют на состояние здоровья организма. Основное содержание опасных веществ находится в табачном дыме, который выделяется в виде смол.

Со временем они осаждаются в организме на стенках сосудов. Ухудшается обмен питательных веществ, и сокращается количество кислорода в организме. При длительном курении часто страдает нервная система и процесс обмена веществ. В особых случаях возможна мутация клеток.

Одно из особых свойств табачного дыма — способность разрушать витамины. В результате дефицита витаминов повышается риск появления заболеваний. Они могут быть выражены в простудных болезнях и даже онкологии.

Врачи отмечают нехватку следующих компонентов у любителей затянуться сигаретой:

Витамин С

В первую очередь табачный дым разрушает витамины группы С, то есть аскорбиновую кислоту. При дефиците витамина С слабеет иммунитет, появляются боли в суставах, ощущается физическая слабость. Также возможно учащение головных болей.

Витамин С содержится в петрушке, капусте, а также во всех цитрусовых растениях. Большое содержание аскорбиновой кислоты есть в шпинате.

Витамин А

Дефицит витамина А снижает процесс выработки коллагена. Нехватка коллагена ускоряет процесс старения, влияет на состояние кожи и появление морщин.

Компонент витамина А, бета-каротин, также быстро сокращается при постоянном курении. Он выполняет защитную функцию от бактериального заражения. Большую значимость бета-каротин имеет для мужчин, поскольку компонент отвечает за половые функции.

Весьма большое содержание витамина А можно найти практически во всех молочных продуктах. Бета-каротин содержится в печени трески и рыбьем жире.

Витамин D

Отвечает за состояние костей. При дефиците витамина D происходит нарушение обменного процесса. Организм перестает получать нужное количество кальций, в результате чего кости становятся хрупкими.

Большое содержание витамина D находится в морепродуктах. Также его можно найти в рыбьем жире и твороге.

Витамин Е

Отвечает за состояние сосудов. При дефиците сосудистая система становится уязвимой. При длительном недостатке витамина Е могут образовываться тромбы. Витамином Е богаты грецкие орехи, арахис, курага и фундук.

Витамины группы В

Группа витаминов В отвечает за состояние нервной системы. При дефиците витаминов В человек может становиться более раздражительным. Нарушается работа кровотока, что приводит к снижению гемоглобина.

Витамины группы В содержатся в большом количестве в молочных продуктах, рыбе и практически во всех видах капусты.

Врачи советуют изменить рацион питания для того, чтобы возобновить нормальную работу организма. Если человек бросает курить, то ему особенно необходимы витамины В9, С, А и Е.

Фото:post.naver.com