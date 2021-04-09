Врач: рыба и сыр помогают отказаться от сигарет

Почему важно бросить курить и что нужно сделать, чтобы попытка оказалась удачной, рассказала ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Маринэ Генриевна Гамбарян.

Читайте начало интервью: Врач: третичное курение намного вреднее, чем первичное и вторичное курение

Цены сопоставимы

— Сигареты все равно стоят дешевле, чем средства, которые призваны бороться с ними, — "Никоретте" и прочие. Насколько они эффективно действуют? Или лучше обратиться к наркологу?

— Если считать экономический ущерб, который наносит табак, то он ни с чем не сравнится ни для индивидуума, ни для страны. Лекарства для отказа от курения принимаются в течение определенного времени, и всё. А на сигареты тратят пожизненно. Так же они будут тратить пожизненно на лекарства, которые им будут назначать:

от повышенного артериального давления,

повышения липидов,

для снижения свертывания крови.

Это факторы, которые приводят к сердечнососудистой смертности.

Мы же не будем сравнить одну пачку сигарет с одной пачкой "Никоретте". Мы будем сравнивать, сколько ты будешь курить сигарет в течение 10-12 недель, когда ты будешь лечиться, и сколько будет стоить курс. И они сопоставимы абсолютно.

— Человек, который курит и получает от этого удовольствие, мучается, покупает дорогие средства от курения…

— Цена препарата и доступность его не имеют значения. Чтобы отказаться от курения, надо признать курение как проблему для самого себя.

Никто, ни один врач, ни один нарколог не в состоянии убедить человека бросить курить, если он сам не захочет. Врач может просто помочь, объяснить, попытаться повысить мотивацию.

Меняйте привычки

— Это, наверное, очень индивидуально, поэтому лучше обратиться к специалисту-наркологу?

— Для начала лучше обратиться в кабинет по отказу от курения. Начинать со своего ближайшего окружения. Обратиться к психологам, врачам, которые там работают, и попытаться понять, насколько ему нужно курение. Надо понимать, почему я курю, чем это может мне грозить, что я могу приобрести, если откажусь от курения. И тогда он может уже начинать искать помощь.

Чтобы подготовить себя к отказу от курения, чтобы помощь врача, психолога, нарколога была эффективной, человек должен сам понимать, как он будет менять свои привычки. Потому что есть люди, для которых это такая зависимость, что без врачей и препаратов он не справится. Приходят ко мне пациенты, которые говорят, что я всё перепробовал, все лекарства, это мне не помогает. А почему не помогает? Потому что как только у него возникает трудная ситуация, он понервничал, встал в пробку, что-то на работе не получилось — он тут же хватается за сигарету. Более того, при отказе от курения, даже если он пытается это делать с помощью лекарств, возникают позывы к курению. И если человек не готов их преодолевать, то тут же хватается за сигарету.

Поэтому нужно изначально составить план отказа от курения: как я буду справляться с ситуациями, когда мне захочется курить; как я буду избегать ситуации, чтобы меня не провоцировали к курению; как я буду менять свои привычки, которые приятно связаны с курением.

Например, кофе без сигареты немыслим. Не говоря о том, что горячие напитки потенцируют вред сигареты, то есть вот это вообще нельзя. Отказаться от кофе или с кофе что-то другое? Можно шоколад темный взять вместо сигарет.

Как я буду менять привычки? Надо находить решение. Сейчас очень много информации, как себе помочь.

Например, позывы к курению долго не длятся. Если человек будет знать, как их преодолеть с помощью дыхательной гимнастики или физических упражнений, это длится не более 5 минут. Оно пройдет, и вот ты вышел из ситуации, не покурив сигарету.

Надо понимать, что можно есть в это время. Потому что очень многие хватаются за еду как за альтернативу.

Мясо потенцирует вкус сигарет, и люди после хорошего стейка хотят покурить. Рыба, сыры, наоборот, делают неприятным вкус сигарет.

Во время отказа от курения нужно пить очень много жидкости, чтобы вымывался никотин, отравляющие вещества из организма, чтобы облегчился кашель, если он есть, чтобы легче отходила мокрота. Но пить сладкие напитки нельзя, "Кока-Колу", например. Они тоже потенцируют вкус сигарет. Не пить крепкий чай и крепкий кофе. Только отвары, морсы несладкие. Алкоголь очень сильно потенцирует действие табака и способствует возвращению курения.

Обязательно поддержка врача, психолога. К наркологу обращаются в самых тяжелых случаях, когда ничего не помогает. Потомку что наркологи тоже будут лечить лекарствами.

Этими же лекарствами могут лечить и врачи, а психологи могут оказать ещё и психологическую поддержку. Эта поддержка плюс медикаменты дают самый хороший результат при отказе от курения.

Но если человек не готов, то препараты ему не помогут, и он будет думать, что ему ничего не помогает. Нельзя пробовать бросить курить. Те, кто имеет опыт неудачных попыток отказаться от курения, абсолютно точно могут анализировать, что не получилось. Очень хороший мотиватор, когда врач говорит, что у тебя заболевание, которое связано с курением.