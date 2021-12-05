На борту американского круизного лайнера произошла вспышка COVID-19

Американские СМИ сообщили о вспышке коронавируса на борту круизного лайнера Norwegian Cruise Line, который следовал в Новый Орлеан. Согласно информации, всего на судне три тысячи пассажиров, не считая экипажа.

Положительными на COVID-19 ПЦР-тесты оказались у десяти человек.

"Перед высадкой в ​​Новом Орлеане каждый человек на борту будет проверен на коронавирус. По словам официальных лиц, любой, у кого есть положительный результат теста, либо отправится прямо домой, либо самоизолируется в помещениях, предоставленных круизной линией", — пишет Associated Press со ссылкой на источник.

Кроме того, по информации издания, экипаж судна сразу принял меры согласно противоэпидемиологическим протоколам. О самочувствии заболевших во время путешествия не сообщается.

Отмечается, что лайнер покинул гавань Нового Орлеана 28 ноября и спустя неделю должен вернуться.

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