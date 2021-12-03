Демограф сообщил о рекордной смертности женщин в период третьей волны COVID-19

Демограф Алексей Ракша рассказал о повышении избыточной женской смертности в ходе третьей волны коронавируса. Также эксперт предупредил, что омикрон-штамм угрожает детям.

По словам Ракша, в прошлом году медицинские специалисты регистрировали высокую смертность среди пожилых людей, а также в группе женщин старше 40 лет. В 2021 году из-за новой инфекции начали умирать молодые люди, напомнил специалист.

"У женщин в июне и июле, когда шла третья волна коронавируса, сохранился рост смертей в старших возрастах и увеличилось число смертей в средних. От "дельты" женщины страдают сильнее, чем мужчины", — заключил демограф в разговоре с URA.RU.

Вместе с этим он сообщил о данных из ЮАР, исходя из которых 10% реанимаций заполнены младенцами. По мнению Ракша, российским властям надо ввести прививки против коронавируса для несовершеннолетних граждан.

Ранее учёные из ЮАР сообщили о повышении риска повторного заболевания COVID-19 из-за появления штамма "омикрон". Также специалисты предположили, что благодаря этой мутации вирус может игнорировать иммунный ответ, обходить защиту вакцинации.

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