Учёные: омикрон-штамм повышает втрое риск повторного заражения COVID-19

Риск повторного заражения COVID-19 при омикрон-штамме втрое выше, чем при других вариантах коронавируса, выяснили в ходе совместных исследований сотрудники Центра эпидемиологического моделирования и анализа ЮАР и Национального института инфекционных заболеваний.

Как выяснили южноафриканские учёные, у "омикрона" есть способность обходить иммунитет, полученный в результате заражения более ранними штаммами COVID-19.

"Мы видим рост числа людей, победивших ранее коронавирус, которые повторно заболевают COVID-19 в результате распространения омикрон-штамма", — цитирует ТАСС представителя института Энн фон Готтберг.

По словам учёной, в настоящее время ЮАР наблюдают тенденцию к повторному заражению коронавирусом.

"Мы полагаем, что число заболевших будет расти в геометрической прогрессии во всех регионах ЮАР", — заявила Готтберг.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сочла высокой вероятность глобального распространения выявленного в Южной Африке нового штамма COVID-19.

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