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Двухнедельный карантин ввели в РФ для прибывающих из ЮАР и соседних с ней стран

Здоровье

Двухнедельный карантин ввели в России для тех, кто прибывает из ЮАР и соседних с ней стран, из-за нового штамма COVID-19 "омикрон". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Двухнедельный карантин ввели в РФ для прибывающих из ЮАР и соседних с ней стран

"Сегодня РФ ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из ЮАР и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР", — цитирует главного санитарного врача страны ТАСС.

Попова отметила, что в ЮАР находится незначительное число россиян. Согласно сведениям Ростуризма и МИД РФ, их несколько сотен. Организованных туристов среди них нет.

"Все они при возвращении в РФ … будут вынуждены пройти 14-дневный карантин …, потому что риски, связанные с новым штаммом, пока расцениваются как очень высокие", — заявила глава Роспотребнадзора.

Ранее ВОЗ предупредила о высокой вероятности распространения по всему миру выявленного в Южной Африке нового штамма COVID-19, который назвали "омикрон".

По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, на 2 декабря в РФ случаев заражения омикрон-штаммом не выявлено. Однако появление нового варианта коронавируса в стране, по мнению специалиста, является делом времени.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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