Случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19 в РФ пока не зарегистрировано, но рано или поздно он проникнет в страну, считает руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"Учитывая, что в мире он уже официально обнаружен в 26 странах, и это число быстро изменяется, особых сомнений в том, что он будет найден и у нас — нет. Вопрос только — когда", — цитирует специалиста "Интерфакс".
По словам Хафизова, в настоящее время в РФ активизировали работу по тестированию на COVID-19 граждан, прилетающих из ряда стран. Все образцы с положительным результатом отправляют на исследование генома вируса с помощью методов секвенирования. Сроки исследования таких образцов сократили.
"Все полученные последовательности геномов патогена депонируются в специализированную базу данных VGARus, в которой уже содержится более 43 тысяч последовательностей", — рассказал учёный.
Новый вариант COVID-19 B.1.1.529, названный "омикроном", обнаружили в Южной Африке. В ВОЗ сообщили о высокой вероятности распространения нового штамма во всём мире.
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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова перечислила все известные науке факты о штамме COVID-19 "омикрон".