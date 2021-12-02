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В Роспотребнадзоре сочли неизбежным появление омикрон-штамма COVID-19 в РФ

Здоровье

Случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19 в РФ пока не зарегистрировано, но рано или поздно он проникнет в страну, считает руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

В Роспотребнадзоре сочли неизбежным появление омикрон-штамма COVID-19 в РФ

"Учитывая, что в мире он уже официально обнаружен в 26 странах, и это число быстро изменяется, особых сомнений в том, что он будет найден и у нас — нет. Вопрос только — когда", — цитирует специалиста "Интерфакс".

По словам Хафизова, в настоящее время в РФ активизировали работу по тестированию на COVID-19 граждан, прилетающих из ряда стран. Все образцы с положительным результатом отправляют на исследование генома вируса с помощью методов секвенирования. Сроки исследования таких образцов сократили.

"Все полученные последовательности геномов патогена депонируются в специализированную базу данных VGARus, в которой уже содержится более 43 тысяч последовательностей", — рассказал учёный.

Новый вариант COVID-19 B.1.1.529, названный "омикроном", обнаружили в Южной Африке. В ВОЗ сообщили о высокой вероятности распространения нового штамма во всём мире.

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Опаснее дельты: ученые заявили о новом штамме COVID-19
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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